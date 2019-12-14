ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد شخص يخترق كاميرا منزلية ليخبر الأطفال أنه سانتا كلوز// فيديو

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:11 ص
شخص يخترق كاميرا
شخص يخترق كاميرا منزلية ليخبر الأطفال أنه "سانتا كلوز"
Advertisements
ندى على
أشلى لوماى، أم لثلاثة أطفال تعمل طوال الليل في مستشفي في ولاية ميسيسيبي، ويدفعها عملها إلى عدم قضاء معظم الأوقات مع أطفالها.

وتقضى الأم معظم الليل في المستشفى، تاركة أطفالها الصغار في حماية كاميرا منزلية تتواصل الأم معهم من خلالها لتراقب ماذا يفعلون .

وفوجئت الأم خلال أحد الأيام التى تحدث فيها ابنتها عن وجود صوت غريب يتداخل معهم أثناء الحوار، ويتحدث إلى الفتاة.

وقام الشخص باختراق الكاميرا وبدأ يتحدث إلى الفتاة ويخبرها بأنه صديقها الجديد سانتا كلوز، ثم بدأ يطلب من الفتاة مرارا وتكرارا أن تقوم بتكسير الأشياء في حجرتها،ويخبرها مرات أخرى بكسر جهاز التليفزيون موضحا لها أنه يراها.

وقررت الأم أن تشارك الفيديو لترفع الوعى باخطار الكاميرات المنزلية، أو الذى من الممكن أن يتعرض له اطفالهم بسبب هذه الأجهزة التى يتم اختراقها والتى تشكل خطرا كبيرا على الأطفال.

ويظهر الفيديو أن الفتاة كانت تستمع إلى الموسيقي ولكن صوت الرجل طغى على صوت الموسيقي وبدأ يحدثها إلى أن فزعت الفتاة لتنادى أمها لتجرى الفتاة خارج الغرفة. وقالت الأم لقد استغاست بي طفلتى ولم أستطع مساعدتها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيل رائعة للحصول على أقصى استفادة من كاميرات سلسلة iPhone 11

اصابة رضيع ودخوله فى غيبوبة

بعد إصابتها بـ البهاق.. فتاة تحول جسدها للوحة فنية

أم تكتشف مفاجأة غريبة أثناء متابعة أطفالها عبر كاميرا مراقبة.. صور

لاول مرة ..الأوبرا تجمع فرقة بغدادى بيج باند مع فابريكا

للتصوير الليلي.. سامسونج تخطط لدمج مستشعر كاميرا محدث لـ Galaxy S11

ترشيحاتنا

حضري بابا غنوج بالزبادي على أصوله

حاول التصدي لعملية سطو على متجر فوضع نفسه في موقف محرج.. صور

الضعف الجنسى.. أضرار تناول الكاكاو للرجال فى الشتاء

كيفية صلاة مريض سلس البول.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن باقات الإنترنت فائق السرعة خلال 2020

ب ٢ جنيه.. وصفة لطرد حصوات الكلى والمثانة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ومجوهرات.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

سالى عبد السلام تتألق بفستان أنيق عبر الانستجرام

شعرك ولا باروكة.. مها أحمد تثير الجدل بإطلالة جريئة