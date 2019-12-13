حركة المطار.. كبرى شركات الطيران الكورية تبدأ تسيير رحلاتها إلى القاهرة.. ضيوف منتدى شباب العالم يتوافدون للتوجه إلى شرم الشيخ.. سقوط راكب إيطالي في يد الجمارك بحوزته أدوية مخدرة

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة سياحية لكبرى شركات الطيران الكورية

سقوط راكب إيطالي في مطار القاهرة بحوزته أدوية مخدرة

الرئيس الفلسطيني يصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم

أعضاء مجلس النواب يتوجهون إلى شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم



شهدت المطارات المصرية، خلال الساعات القليلة الماضية، حركة مكثفة وخاصة مطاري القاهرة وشرم الشيخ، بالتزامن مع انطلاق الورش التحضيرية من فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، للمشاركة في منتدى شباب العالم، الذي تنطلق فعالياته غدا، السبت، ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري.



تأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى مصر، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي ينعقد بمشاركة نحو ٨ آلاف شاب من مختلف دول العالم.



وكان سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أعلن أن الرئيس الفلسطيني، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، سيجمعه لقاء قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم، للتشاور حول القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وخاصة مؤازرة دولة فلسطين للشقيقة مصر في حربها ضد الإرهاب.



وتوجه أعضاء مجلس النواب، مساءً، أيضا من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور منتدى شباب العالم المنتظر أن تنطلق فعالياته غدا السبت ويستمر حتى يوم 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وغادر أعضاء مجلس النواب، مطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف المنتدى، رقم 289 من طراز A220-300، المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، ومن المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة بواسطة فرق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية.



منتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ يرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



واستقبل مطار القاهرة الدولي، أول رحلة لشركة Asiana إحدي كبري شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي على متنها ٣٠٠ راكب.



وقام فريق العلاقات العامة بمصر للطيران، باستقبال الركاب في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، وتم توزيع الهدايا التذكارية، احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.



وأعرب المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، عن سعادته بتقديم الخدمة الأرضية لأكبر الشركات الكورية من خلال تعاقد جديد مع الشركة علي خدمة رحلة أسبوعية قابلة للزيادة بطراز البوينج B777 التي تتسع لأكثر من ٣٠٠ راكب لينضم عميل جديد لمصر للطيران للخدمات الأرضية.



أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب إيطالي من أصل مصري الدخول للبلاد وبحوزته أدوية مخدرة.



قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو اشتبه محمد نبيل ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية في راكب إيطالي من أصل مصري وبحوزته خمسة حقائب متنوعي الحجم كلف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 محمد صلاح كامل لتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة.



وتلاحظ وجود عبوات دوائية وبتفتيشها يدويا بمعرفة هاني محمود مأمور الجمرك تم ضبط 644 قرص من أدوية البريجابالين والتارجين اوسيكودون وكذلك 6 عبوات كونتيرمال سائل المدرجين بجداول المخدرات.



أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي طارق محمد محمود مدير الادارة وجمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

