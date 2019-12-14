فتحى عبد الوهاب: اللى يخاف من العفريت يطلعله

نشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .



وظهر فتحى عبد الوهاب بالصورة بصحبة تمثال من الهيكل العظمى .



و علق على الصورة قائلا : الى يخاف من العفريت يطلعله .



يذكر ان فتحى عبد الوهاب يشارك فى بطولة فيلم لص بغداد مع ياسمين رئيس ومحمد امام وامينة خليل و محمد عبد الرحمن



ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.