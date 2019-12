أروى جودة: أنا مبحبش حد يتدخل في حياتي الشخصية ..فيديو

قالت الفنانة أروى جودة، إنها لا تهتم بحياة الآخرين الشخصية لأنها لا تهمها، كما أنها لا تحب اطلاع الآخرين علي حياتها الشخصية، ولا تتحدث عن تفاصيلها لأنها خاصة بين الأهل والأصدقاء فقط.





وأوضحت أروى جودة خلال حوارها في برنامج «عين» المذاع على قناة «الحياة»، أنها حريصة على تقديم أدوار جيدة وأن تكون ملتزمة في مواعيد العمل وتقديم الأدوار بشكل جيد.





وأشارت أروى جودة إلى أنها من الشخصيات غير المنظمة نهائيا في حياتها الشخصية، موضحة أنها على المستوى المهني تحترم العمل والزملاء وتشعر بالحرج عندما تأتي إلى العمل متأخرة.





يذكر أن أروى جودة حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء بالعالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا، عامي 2004 و2005.