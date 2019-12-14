ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: مبادرة الرئيس لتخفيض الأسعار ودعم المنتج المصري ستحدث انتعاشة بالسوق

السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:56 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات المصرية وإحلال المنتجات المصرية بديلًا عن الواردات الأجنبية يعد هدفًا قوميًا وتوجهًا أساسيًا للدولة، وهو ما يظهر من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي.

وأشاد خالد مشهور بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو عبر تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي، بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال فترة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال.

وأضاف أن مبادرة الرئيس هدفها دعم المواطنين وتحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومي وتنميته خلال الفترة المقبلة، مشيىرًا إلى أنها تعد استكمالا للمبادرات والمشروعات التنموية التي يقوم بها لدعم الاقتصاد والشارع المجتمعي المصري؟

وأشار النائب خالد مشهور الى أن هذه المبادرة ستسهم في دعم المنتج الوطني بصورة كبيرة، ومن ثم سيكون مردودها إيجابي على المواطنين والتجار والصناع والاستثمار بشكل عام.

وأوضح النائب خالد مشهور، أن المبادرة تعتبر طوق نجاة لتحريك السوق، خاصة أنه خلال الفترة الماضية عانى من حالة ركود نتيجة لضعف القوة الشرائية لدى المواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يبحث تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة وتوفير السلع

بالتعاون مع القطاع الخاص.. رئيس الوزراء يبحث مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين

دباغة الجلود : مبادرة الرئاسة لتنمية الصناعة الوطنية تؤدي لخفض الأسعار

لخفض أسعار السلع .. برلمانية تطالب بالإسراع في تطبيق مبادرة السيسي الجديدة

خبراء حول مبادرة الرئيس بـ"الخصم النقدي على المنتجات المحلية".. تعكس اهتمام الدولة بالإنتاج.. عوائدها عظيمة على الصناعة.. وتؤدي لتحريك السوق وخفض الأسعار

بعد الإعلان عن مبادرة السيسي.. "صناعة البرلمان" تكشف تفاصيل وأسباب بيع السلع بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

المصري: رفضنا عرضا بـ 700 ألف دولار لضم العراقي.. وشرط وحيد للتبادل مع الزمالك

من قال هذا الذكر بعد الصلاة ومات دخل الجنة

إنقاذ 45 سائحا بعد اندلاع حريق بفندق عائم بالأقصر

جريمة لا تغتفر.. زوجان يعتديان على الأطفال ويقومان بتصويرهم في أوضاع مخلة

خالد بيومي يوجه نصيحة إلى كهربا بعد انضمامه لـ الأهلي

بعد تصدرها التريند.. صور نادرة من زفاف شمس البارودي وحسن يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة الجميلات| رسائل المتابعين على أشيك إطلالات هنا الزاهد.. شاهد

شاهد أناقة فستان هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

خست تانى.. فهرية أفجان تستعيد رشاقتها بعد شهور من ولادتها