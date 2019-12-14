برلمانى: مبادرة الرئيس لتخفيض الأسعار ودعم المنتج المصري ستحدث انتعاشة بالسوق

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات المصرية وإحلال المنتجات المصرية بديلًا عن الواردات الأجنبية يعد هدفًا قوميًا وتوجهًا أساسيًا للدولة، وهو ما يظهر من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبنك المركزي.



وأشاد خالد مشهور بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو عبر تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي، بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال فترة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال.



وأضاف أن مبادرة الرئيس هدفها دعم المواطنين وتحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومي وتنميته خلال الفترة المقبلة، مشيىرًا إلى أنها تعد استكمالا للمبادرات والمشروعات التنموية التي يقوم بها لدعم الاقتصاد والشارع المجتمعي المصري؟



وأشار النائب خالد مشهور الى أن هذه المبادرة ستسهم في دعم المنتج الوطني بصورة كبيرة، ومن ثم سيكون مردودها إيجابي على المواطنين والتجار والصناع والاستثمار بشكل عام.



وأوضح النائب خالد مشهور، أن المبادرة تعتبر طوق نجاة لتحريك السوق، خاصة أنه خلال الفترة الماضية عانى من حالة ركود نتيجة لضعف القوة الشرائية لدى المواطن.