ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هبة مجدي تشعل إنستجرام.. والجمهور: الأسود يجنن عليكي.. شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:35 م
هبة مجدي
هبة مجدي
Advertisements
انجي ايهاب
نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صور لها من اليوم الماضي وعلقت على الصورة: "شكرًا لكل واحد صوتلي".

وجاءت التعليقات على الصور كالآتي:

"ايه القمر ده ما شاء الله "

" الاسود يجنن عليكي "

" أحلى هبة في الدنيا "

" إنسانة محترمة وأم جميلة"

" الأسود يليق بكي"

"يذكر أن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.

تستأنف الفنانة هبة مجدي الأسبوع المقبل تصوير دورها في مسلسل " الأخ الكبير " للنجم محمد رجب بعد عودتها من الرياض بسبب عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة مجدي تستأنف الأخ الكبير أمام محمد رجب

هبة مجدي : لم أقلق من المنافسة في الأخ الكبير

بإطلالة ساحرة.. هبة مجدي تبهر متابعيها ..شاهد

هبة مجدي تستعيد ذكرياتها مع والدها المتوفى .. صور

تجنني.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

هبة مجدي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

ترشيحاتنا

المصري: رفضنا عرضا بـ 700 ألف دولار لضم العراقي.. وشرط وحيد للتبادل مع الزمالك

مفاجأة برلمانية من العيار الثقيل لزيادة دعم بطاقات التموين وتكافل وكرامة

من قال هذا الذكر بعد الصلاة ومات دخل الجنة

مات متجمدا.. العثور على جثة شخص متوفى قبل 10 ساعات بسبب الطقس

جريئة أووي.. زينة تظهر بإطلالة كاجوال من فيلم الفلوس

جميلة الجميلات| رسائل المتابعين على أشيك إطلالات هنا الزاهد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

جريئة أووي.. زينة تظهر بإطلالة كاجوال من فيلم الفلوس

القدية للاستثمار.. ما لا تعرفه عن المشروع الذى رأسه محمد بن سلمان