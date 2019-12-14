هبة مجدي تشعل إنستجرام.. والجمهور: الأسود يجنن عليكي.. شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صور لها من اليوم الماضي وعلقت على الصورة: "شكرًا لكل واحد صوتلي".





وجاءت التعليقات على الصور كالآتي:





"ايه القمر ده ما شاء الله "





" الاسود يجنن عليكي "





" أحلى هبة في الدنيا "





" إنسانة محترمة وأم جميلة"





" الأسود يليق بكي"





"يذكر أن هبة مجدى قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.





كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى.



