ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة وصول الرئيس السيسي وقرينته لافتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.. شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
هاني حسين
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته لمقر انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ لافتتاحه بشكل رسمي

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية،

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. محمد صلاح بمنتدى شباب العالم

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

الروبوت صوفيا تبعث رسالة حب وسلام من منتدى شباب العالم.. فيديو

منتدى شباب العالم | الكيلاني: تحديت إعاقتي وحصلت على أفضل شخصية ملهمة بمصر| فيديو و صور

عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم يناقش عددا من الموضوعات المهمة ..صور

برلمانية: منتدى الشباب يعمل على تأهيل المشاركين وتعزيز قدراتهم

ترشيحاتنا

ساحر يحصد 2 مليار مشاهدة بسبب خدعة.. شاهد ماذا فعل

انتي الوحيدة اللي حبيتها.. انتحار شاب 17 سنة بـ حبل الغسيل في الجيزة

لاحتوائه على مادة الرصاص.. الغذاء والدواء السعودية تحذر من هذا المنتج

تناوله قبل النوم.. مشروب سحرى يخلصك من جميع آلام الجسم فى 15 دقيقة

حبت علي بدرخان أكثر مني.. زكي فطين يروي تفاصيل زواجه من سعاد حسني وانفصالهما بعد 6 أشهر

تفاصيل العثور على تمساح في الشارع بمدينة 6 أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور

حافية القدمين.. إطلالة غير متوقعة لـ جميلة عوض من تايلاند.. صور

بالبدلة.. نيكول سابا بإطلالة قوية وتوجه رسالة للنساء