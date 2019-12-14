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رياضة

البطل الراجحي يفوز ببطولة الراليات الصحراوية الأولى بالسعودية .. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:26 م
الراجحي يفوز ببطولة
الراجحي يفوز ببطولة الراليات الصحراوية الأولى بـ السعودية
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محمود نوفل
حصد يزيد الراجحي بطولة الراليات الصحراوية من على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وقال حساب فريق يزيد الراجحي في تغريدة عبر تويتر: "البطل يزيد الراجحي يحسم ويختم بطولة المملكة للراليات الصحراوية بالمركز الأول، على متن سيارة تويوتا هايلكس، بالشراكة مع عبداللطيف جميل".

ويأتي فوز يزيد الراجحي برالي الشرقية ليمنح البطل السعودي دفعة قوية قبل مشاركته في رالي داكار، الذي يقام الشهر المقبل في السعودية، وذلك لأول مرة، وهو الرالي الذي يضع يزيد الراجحي الفوز بلقبه على رأس أولوياته ليتوّج به مسيرة رائعة ومظفرة حقق فيها عديدًا من الألقاب على كل مستويات سباقات الرالي.

جاء فوز يزيد الراجحي بالمركز الأول، بعدما قطع المرحلة الأخيرة من الرالي في زمن بلغ 3:17:10 ساعة، يليه الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثاني على متن سيارة ميني، بفارق 1:17 دقيقة، ثم الشيخ الإماراتي خالد القاسمي، الذي احتلّ المركز الثالث على متن سيارة بيجو، بزمن بلغ 3:27:21 ساعة.

وكان " الراجحي" قد فرض سيطرته التامّة على رالي الشرقية على متن سيارته تويوتا "هايلوكس" بتفوّقه في الرالي الذي انطلق أول أمس الخميس بالمرحلة الاستعراضية، كما جاء في المركز الأول في المرحلة الثانية للرالي التي امتدّت لمسافة 197.18 كيلومتر، مسجّلًا أسرع الأزمنة، قطعها في 2:08:25 ساعة.

كما جاء فوز يزيد الراجحي برالي الشرقية على حساب عديد من السائقين العالميين يتقدمهم الإسباني كارلوس ساينز السائق المخضرم الفائز بعديد من البطولات والجوائز.
البطل الراجحي يفوز ببطولة الراليات الصحراوية الأولى بالسعودية .. صور
البطل الراجحي يفوز ببطولة الراليات الصحراوية الأولى بالسعودية .. صور
البطل الراجحي يفوز ببطولة الراليات الصحراوية الأولى بالسعودية .. صور
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