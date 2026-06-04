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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم فؤاد: بند فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر باطل شرعًا ويجب حذفه

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية
محمود محسن

أكد دكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الاروقة العلمية بالازهر الشريف، أن بند فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر يعد باطلًا من الناحية الشرعية، مطالبًا بحذفه فورًا من أي مشروع قانون أو مقترح تشريعي يتعلق بالأحوال الشخصية.

وقال عبد المنعم فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، ان  اتفاقية سيداو تتضمن، بحسب ما ذكر، بنودًا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن إجازة تعدد الأزواج للمرأة أمر محرم شرعًا ولا يتوافق مع الثوابت الدينية.

التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة

وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية عند صياغة التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، بما يحفظ استقرار الأسرة المصرية ويصون الحقوق والواجبات بين الزوجين.

دكتور عبدالمنعم فؤاد جامعة الأزهر الازهر الشريف عقد الزواج فسخ عقد الزواج

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