تعليم الوادي الجديد ينظم احتفالية بيوم الإعاقة العالمي لطلاب التربية الخاصة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد تحت رعاية مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى وبالتعاون مع مديرية أمن الوادى الجديد بقيادة السيد اللواء / هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ، احتفالية لطلاب مدارس التربية الخاصة وبحضور عدد من قيادات التعليم بالمحافظة





أقيم الحفل بمقر مدرسة الأمل للصم وضعالف السمع التابعة لإدارة الخارجة التعليمية بمشاركة طلاب التربية الخاصة ( مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية بالخارجة )





وقد تضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية وعددا من الألعاب الرياضية الترفيهية بالإضافة لتقديم الهدايا الخاصة للطلاب من ذوى الهمم .





وأكد صلاح ميرغني مدير مديرية بالوادي الجديد على التعاون الدائم والمثمر دائما مع قطاع أمن المحافظة والمشاركة الفعالة بجميع المناسبات .





و وجه مدير تعليم الوادي الجديد خالص الشكر والتحية لقيادات أمن المحافظة على مجهوداتهم وإهتمامهم الدائم بطلابنا وخاصة تلك الفئة من طلاب التربية الخاصة والتى نوليها جميعا الاهتمام والرعاية .





وخلال الحفل أكد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد اللواء هشام لطفى ان الدور الأمنى لاينفصل عن الدور المجتمعى لوزارة الداخلية ومشاركة كافة فئات المجتمع فى جميع المناسبات وخاصة فئة ذوى الهمم والذى أكد عليها فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بها من كافة الوزارات والهيئات .



