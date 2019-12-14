وزير التعليم العالي: جامعة الملك سلمان تتضمن طرق تعلم ذكية.. فيديو

قال وزير التعليم العالي، إن جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ تعتبر أول جامعة في جنوب سيناء ولها فروع في شرم الشيخ والطور وراس سدر، وتقام على مساحة 35 فداناً في شرم الشيخ .





وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نقوم بإنشاء جامعات لـ 100 عام مقبلة، والرئيس السيسي وعد الشعب المصري بإنشاء جامعات حديثة وذكية تتواكب مع البرامج الحديثة على مستوى العالم ونحن نعمل بشكل يومي لإنجاز الجامعة وافتتاحها".





وتابع وزير التعليم العالي: "40 شركة مدنية تعمل في جامعة سلمان و يعمل بها أكثر من 3 آلاف مهندس وعامل، وهناك تنمية عمرانية في راس سدر وشرم الشيخ والطور ونتحدث عن جامعات الجيل الرابع وجامعات معنية بالتدريس وجامعات بحثية".



