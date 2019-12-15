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توك شو

رسام على الرمال بـ منتدى شباب العالم: الفن طريقة سهلة للوصول إلى قلوب الناس.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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قسم التوك شو
قال فاتمير مورا، رسام على الرمال ومشارك في منتدى شباب العالم، إن هذه المرة الأولى التي يزور فيها شرم الشيخ، موضحا أنه كان يتابع المنتدى عبر الإنترنت، وفي هذا العام قرر أن يتقدم بطلب للمشاركة.

وأضاف مورا خلال لقائه على قناة "cbc" مع الإعلامي " عمرو خليل" في برنامج "من مصر"، أن هذه فرصة رائعة للتواصل مع أشخاص من أنحاء العالم، وأن يشارك بفنه في منتدى شباب العالم.

وأوضح مورا أن الفن طريقة سهلة للوصول إلى قلوب الناس، كما انه يحاول ان اقدم فن بطريقة مختلفة وبسيطة، قائلا: الهوية المصريه مكونة منذ 7000 سنة ومن الأفضل أن نظهر هذه الحضارة".

كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم، بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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