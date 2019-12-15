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فن

مدحت صالح يحيي حفلا بالأوبرا في يناير المقبل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
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يحيي المطرب مدحت صالح، يوم الاثنين الموافق 6 يناير المقبل، حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة الفرقة الموسيقية أحمد عامر.

ومن المنتظر أن يشدو مدحت صالح في الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة، كما يغني بعض أغنيات نجوم الزمن الجميل.

كان مدحت صالح قد نشر كواليس أغنية "زي ما انت عايز" من خلال القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :" زي ما انت عايز .. خلاص أنا قلبي جاهز .. خلاص ماعادش فارق .. تقرب أو تفارق .. زي ما انت عايز .. خلاص أنا قلبي جاهز .. قولت ح نكمل نكمل .. نمشي نمشي خد قرارك واللي هتقوله هيمشي".

أغنية "زي ما انت عايز" كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان مدين، ورؤيه وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام.

وكان مدحت صالح،قد طرح مؤخرًا عبر قناته بموقع اليوتيوب أغنية "وأنا موجود"، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.
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