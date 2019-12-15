في ذكرى ميلاده.. 5 معلومات لا تعلمها عن مؤسس برج إيفيل وفنار رأس غارب

يعتبر برج إيفيل من أبرز المعالم التي تميز باريس، يزوره الملايين من حول العالم وينبهر به الجميع نظرا لأنه تحفه معمارية تميزت بها فرنسا عن باقي بلاد العالم، الذي بُدأ بناؤه في يناير 1887، وانتهى بعد عامين وشهرين فقط في 31 مارس 1989 والذي بناه جوستاف إيفيل.



تحل اليوم ذكرى ميلاد جوستاف إيفل، الذي شيد برج إيفل صاحب الـ 7 ملايين زياره في السنة، وفي ذكرى ميلاده نعرض أبرز المعلومات عن جوستاف:



-ولد في 15 ديسمبر 1832



-اشتهر بتصميم المنشآت المعدنية سواء الكباري أو السكك الحديدية، وكان أشهرها تمثال الحرية في نيويورك وبرج إيفل.



-نجح في تطبيق النظريات الجديدة بالهندسة الإنشائية القائمة على اكتشافات ماكسويل في 1864.



-في عام 1900 قام بتصميم مبنى لاروش وهو مبنى دائري مؤلف من 3 طوابق.



-في عام 2017، تم الموافقة على تسجيل فنار رأس غارب بالبحر الأحمر ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار،

الذي أنشئ على يد المهندس الفرنسي الشهير غوستاف.