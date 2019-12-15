منتخب مصر للاسكواش يهزم أمريكا 3-0 في كأس العالم

تفوّق منتخبنا الوطني الأول لرجال الاسكواش تحت قيادة أمير وجيه علي نفسه ونجح في التغلب على منتخب أمريكا بالضربة القاضية وسط ملعبه وبين جماهيره .
وأنهي لاعبونا المباراة الافتتاحية التي أقيمت بينهما في إطار منافسات كاس العالم للفرق والتي تستضيفها امريكا لصالحهم بنتيجة 3 / صفر.
دفع المدير الفني امير وجيه والذي أدار المباراة بحكمة وكفاءة بطارق مؤمن كابتن المنتخب والذي قدم عرضا نموذجيا ونجح بسبب إبداعاته ولمساته الفنية في التغلب على منافسه بالأشواط الثالثه بنتيجة أشواط 11/2 و11/9و11/8 فيما قدم علي فرج المصنف الأول علي العالم مباراة كبيرة اثبت فيها تفوقه كبطل العالم حيث لم تخلو المدرجات من التصفيق الحاد له بعد تلاعبه بمنافسه طوال المباراة باستثناء الشوط الثالث الذي خسره 12/10 وكان قد فاز في باقي الأشواط 11/6 ثم 11/7 و11/4 وفِي المباراة الأخيرة فاز كريم سامي عبدالجواد بعد تقديمه عرضا رائعا وقويا نجح من تحويل تأخره في الجولة الأولي 11/8 الي فوز في باقي الجولات 11/9 و11/8 و11 /8 .