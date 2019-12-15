منتخب مصر للاسكواش يهزم أمريكا 3-0 في كأس العالم

تفوّق منتخبنا الوطني الأول لرجال الاسكواش تحت قيادة أمير وجيه علي نفسه ونجح في التغلب على منتخب أمريكا بالضربة القاضية وسط ملعبه وبين جماهيره .





وأنهي لاعبونا المباراة الافتتاحية التي أقيمت بينهما في إطار منافسات كاس العالم للفرق والتي تستضيفها امريكا لصالحهم بنتيجة 3 / صفر.