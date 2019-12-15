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رياضة

فرص مهدرة بالجملة.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:33 م
ريال مدريد وفالنسيا
ريال مدريد وفالنسيا
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد ونظيره فالنسيا بالتعادل السلبي ضمن الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإسباني.

سيطر لاعبو ريال مدريد على أحداث الشوط الأول حيث سدد فالفيردي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها.

وعاد كريم بنزيما ليسدد من جديد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة ولكن تمكن الحارس من التصدي لها بكل سهولة.

وفي الدقيقة " 13 " أرسل ناتشو كرة عرضية حولها بنزيما برأسية بجوار المرمى بقليل، ثم شهدت الدقيقة " 16 " أول فرصة لصالح فالنسيا بعد كرة وصلت إلى فرناندو توريس الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها تيبو كورتوا، ثم سدد مودريتش كرة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم في الدقيقة " 18 ".

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