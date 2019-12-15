فرص مهدرة بالجملة.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وعاد كريم بنزيما ليسدد من جديد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة ولكن تمكن الحارس من التصدي لها بكل سهولة.



وفي الدقيقة " 13 " أرسل ناتشو كرة عرضية حولها بنزيما برأسية بجوار المرمى بقليل، ثم شهدت الدقيقة " 16 " أول فرصة لصالح فالنسيا بعد كرة وصلت إلى فرناندو توريس الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها تيبو كورتوا، ثم سدد مودريتش كرة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم في الدقيقة " 18 ".







انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد ونظيره فالنسيا بالتعادل السلبي ضمن الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإسباني.سيطر لاعبو ريال مدريد على أحداث الشوط الأول حيث سدد فالفيردي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها.