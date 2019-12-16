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أخبار العالم

رسميا.. المجلس الدستوري يعلن عبد المجيد تبون رئيسا لـ الجزائر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:25 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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قسم الخارجي
أعلن المجلس الدستوري الجزائري رسميا عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

كانت وسائل إعلام جزائرية أكدت أن المجلس سيعلن مساء اليوم النتائج النهائية للرئاسيات.

وأوضح رئيس الجلس الدستوري أنه بعد الدراسة والتحقيق في المحاضر وتصحيح نظرا لعدم تلقي أي طعن من قبل المترشحين، وعقب الإعلان الرسمي للنتائج بفوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها بنسبة 58.13% في الانتخابات الرئاسية، ووفقا للمادة 89 م الدستور سيباشر مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية.

كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلنت الجمعة، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.13%.
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