بنطلون بيجامة.. بسمة بوسيل تصدم متابعيها بإطلالة غير متوقعة

شاركت الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة لها التقطتها داخل سيارتها، وهو ما دفع متابعين للتعبير عن حبهم لها.



وعلقت بسمة بوسيل على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: But first let me take a selfie 🤳 🖐 #mood.. وتعني: المود الخاص بي، ولكن في البداية سوف ألتقط السيلفي.



وظهرت بسمة بوسيل ببلوفر باللون الأسود، وعليه بالطو باللون بنفس اللون، وعليه بنطال حرير باللون النبيتي من الحرير، يشبه بنطلون البيجامة.



وقامت بوسيل بترك شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة ناعمة، مع رفع بعض الخصلات الامامية إلى الوراء، واضافت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.



فيما أكملت إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات، حيث اختارت بعض القالدات باللون الفضي حول رقبتها، وقرطين ناعمين باللون الذهبي، مع بعض الخواتم الانيقة على يديها، فيما اختارت نظارة شمسية كبيرة باللون الأسود.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..