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مرأة

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها.

وتألقت نسرين طافش فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة.

واتسم فستان نسرين طافش بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللونين الأبيض والأسود، ونسقت معه بلوزة بيضاء اللون.

وانتعلت نسرين طافش بوت جلد طويل باللون الأسود، فيما ارتدت حقيبة متوسطة الحجم باللون الكشمير المتناسق مع لون إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور
بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور
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