طريقة عمل خبز الفواكه المجففة

خبز الفواكه المجففة من المعجنات الشهية وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير خبز الفواكه المجففة:



كوب نشا بطاطس

كوب دقيق أرز بني

ثلثى كوب دقيق ردة

ملعقة كبيرة دقيق ذرة خشن

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبيب أحمر

بشر برتقالة

بشر ليمونة

نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

رشة قرنفل مطحون

1 ونصف كوب ماء دافىء

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف كوب عين جمل



طريقة تحضير خبز الفواكه المجففة:



* تخلط كل المكونات في العجان.

* يغطى العجين ويترك ليتخمر لمدة 60 دقيقة.

* يوضع الخليط في قالب إنجلش كيك مدهون بالزيت ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى لمدة 45 دقيقة.

* يوضع الخليط في قالب إنجلش كيك مدهون بالزيت ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى لمدة 45 دقيقة.

* يوضع إناء به ماء في فرن ساخن على درجة 240 لمدة 20 دقيقة.

* تُخفض درجة الحرارة لدرجة 220 لمدة 30 دقيقة تقريبا أو حتى تمام النضج.