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طريقة عمل خبز الفواكه المجففة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
طريقة عمل خبز الفواكه
طريقة عمل خبز الفواكه المجففة
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هاجر هانئ
خبز الفواكه المجففة من المعجنات الشهية وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير خبز الفواكه المجففة:

كوب نشا بطاطس
كوب دقيق أرز بني
ثلثى كوب دقيق ردة
ملعقة كبيرة دقيق ذرة خشن
2 ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبيب أحمر
بشر برتقالة
بشر ليمونة
نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
رشة قرنفل مطحون
1 ونصف كوب ماء دافىء
2 ملعقة كبيرة عسل
1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة فورية
نصف كوب عين جمل

طريقة تحضير خبز الفواكه المجففة:

* تخلط كل المكونات في العجان.
* يغطى العجين ويترك ليتخمر لمدة 60 دقيقة.
* يوضع الخليط في قالب إنجلش كيك مدهون بالزيت ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى لمدة 45 دقيقة.
* يوضع الخليط في قالب إنجلش كيك مدهون بالزيت ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى لمدة 45 دقيقة.
* يوضع إناء به ماء في فرن ساخن على درجة 240 لمدة 20 دقيقة.
* تُخفض درجة الحرارة لدرجة 220 لمدة 30 دقيقة تقريبا أو حتى تمام النضج.
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