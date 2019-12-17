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أخبار العالم

بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي حول تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إنه بحاجة إلى التحدث إلى نظيره التركي؛ بشأن تهديدات رجب طيب أردوغان، الأخيرة، حول إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في مدينة أضنة التركية.

وأوضح إسبر في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية: "يجب التحدث مع نظيري في تركيا لبحث مدى جدية رئيسه في إغلاق قاعدة إنجرليك".

وتشهد العلاقات التركية - الأمريكية توترا، خاصة منذ شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".

وفي الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض عقوبات ضد أنقرة مؤخرا بسبب "إس - 400"، هدد أردوغان، بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية؛ في حالة لجوء واشنطن لمثل هذه العقوبات.
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