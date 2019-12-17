مساس بالسيادة أم تحسين صورة..الانتخابات الفلسطينية بيد إسرائيل

كشفت قناة "كان" العبرية صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن تقرير مصير الانتخابات الفلسطينية بيد إسرائيل.



ووفقًا للقناة العبرية، يناقش الأمن الإسرائيلي مسألة الانتخابات الفلسطينية في القدس وهو منقسم ما بين السماح بإجرائها من عدمه.



وأوضحت القناة أن إجراءها سوف يحسن صورة "إسرائيل" وتعزيز مكانة السلطة حال فوز فتح، فيما يعارض آخرون ذلك، كون إجرائها في القدس يمس السيادة الإسرائيلية، على حد زعمهم.



وفى سياق منفصل من المقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي، تدريبات عسكرية، في منطقة غلاف غزة، بحسب ما ورد بالقناة السابعة العبرية.



وذكرت القناة العبرية، أن التدريبات ستستمر حتى ساعات المساء، وستتركز بمحيط مستوطنة "سديروت"، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.



وأشارت القناة، إلى أن هدف هذه التدريبات، هو رفع كفاءة الجنود القتالية، مشيرةً إلى أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقا، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2019.