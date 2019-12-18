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فيديوجراف| أضرار تخزين الخبز في الفريزر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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فيديوجراف
تخزين الخبز بطريقة خاطئة، يسبب العديد من الأمراض ويؤثر سلبا على صحة الأنسان.

وقدمت الدكتورة سماح نوح، عبر صفحتها على فيس بوك نصائح مهمة قبل التخزين وتحذيرات من هذه العادة.

وقالت سماح، إن تخزين الخبز ساخنًا يكون السبب في حدوث تسمم غذائي الذي يمكن أن يصيب أحد أفراد الأسرة لأنه يعرض الخبز إلي العفن.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..

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