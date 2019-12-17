2019 مصر قبلة الحضارات والبطولات .. السيسي يختتم عام الإنجازات الرياضية بمنح الأبطال وسام الرياضة

تكريم ناشئي اليد بعد إنجاز التتويج ببطولة العالم



تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية .. تطوير البنية الأساسية للمنظومة الرياضية



اللاعبون وتكريم الرئيس



أعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقدير ورعاية سيادته للرياضيين المتميزين في مصر، فضلًا عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.



مصر تحتضن العالم الرياضي



وباتت مصر مؤخرا قبلة للبطولات الدولية والقارية، التي شهدت نجاحا تنظيميا كبيرا، حيث نجحت مصر في استضافة العديد من البطولات مؤخرا، رغم المنافسة القوية من جانب عدة دول، إلا فوز الفراعنة بتلك البطولات جاء بسبب ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدرتها على النجاح.



البطولات القارية لكرة القدم



التحدي الحقيقي كان مع إذن الدولة بالتقدم لاستضافة أمم إفريقيا لكرة القدم في يونيو الماضي ، بعد اعتذار المغرب عن استضافتها، وفوز مصر بالتنظيم أمام جنوب إفريقيا ، بـ 16 صوتا ، مقابل صوت واحد لجنوب افريقيا.



التحدي غير الطبيعي ، في أن تستعد مصر لاستضافة البطولة في نسختها الحديثة بمشاركة 24 منتخبا ، بتجهيز استادات ، وفنادق الإقامة ، وملاعب التدريب ، إلى جانب استقبال الوفود المصاحبة للبعثات الرسمية من الجماهير لكل دولة.



البطولة كانت تحديا وإثباتا للعالم ان مصر تستطيع ، وبالفعل تلقت الدولة المصرية الاشادة من جميع البعثات ، على حسن التنظيم والاستقبال.



المنتخب الأولمبي يزيل حزن الفراعنة الكبار



تحد آخر ، وهو استضافة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد ، طوكيو 2020 ، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الماضي على ملعبي القاهرة والسلام ، والتي لم تحظ باقبال جماهيري عليها في البداية ، ولكن الفراعنة الصغار تحت قيادة شوقي غريب ، استطاعوا ان يحضروا الجماهير للمباريات لتشهد الأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر وتأهلهم للأولمبياد وتتويجهم بالبطولة وإسعاد الشعب المصري بعد حزنه على الخروج المخزي للكبار في دور الـ16 لكان 2019.



كرة الطائرة



نظمت مصر، بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 عاما، في مدينتي الإسماعيلية والقاهرة، والتي شهدت مشاركة 20 منتخبا وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتوريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.



السلاح



استضافت مصر بطولة العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات لأول مرة في تاريخها، بعد قرار سحب تنظيمها من المكسيك، عقب نيل ثقة الاتحاد الدولي، لتنظيم البطولة، خلال الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الماضي، والمؤهلة بشكل مباشر إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو 2020.



واستضافت مصر بطولة العالم للسلاح للرواد في استاد القاهرة، والتي شهدت إشادات كبيرة ايضا من كل الوفود المشاركة،حيث شهدت مشاركة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويمثلهم 694 لاعبًا ولاعبةً، يتنافسون في مسابقات سلاح الشيش، وسلاح سيف المبارزة، وسلاح السيف.



الإسكواش



استضافت مصر خلال عام 2019 الحالي، بطولات العالم للإسكواش في الجونة وتحت سفح الأهرامات، حيث شهدت تلك البطولات تواجدا سياحيا كبيرا من الأجانب لمتابعة أبطال اللعبة التي يهيمن عليها المصريون، ويتصدرون التصنيف العالمي للرجال والسيدات.



السباحة



مصر أصبحت أول دولة في تاريخ أفريقيا، تستضيف بطولة العالم للغطس، حيث أشادت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي بتنظيم مصر للبطولة وبالشكل الذى ظهرت عليه، كما أشاد رؤساء الوفود والبعثات المشاركة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.



المضمار



مصر مقبلة أيضا على تنظيم بطولات أخرى هامة للغاية، على رأسها بطولة العالم للمضمار لعام 2020، حيث يتم إنشاء مضمار دراجات جديد باستاد القاهرة لاستضافة فعاليات البطولة، بالإضافة إلى الحدث الأهم باستضافة بطولة العالم لكرة اليد عام 2021، والتي تقام في 4 صالات مغطاة.



مصر تستضيف بطولة كأس العالم للسلاح للكبار 2021



نجحت مصر فى استضافة بطولة كأس العالم للسلاح للكبار 2021 والتي تعد أكبر بطولة عالم في تاريخ السلاح وذلك بعد ان عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لاختيار الدولة التى ستنال شرف تنظيم هذه البطولة التي تضم أعلى فئة من ابطال العالم مهارة واحترافًا وجاءت النتيجة بتصويت 126 دولة لمصر، لم تنظم تلك البطولة فى مصر منذ 72 عاما منذ عهد الملك فاروق عام 1949.



وبذلك تصبح مصر أول دولة تنال شرف تنظيم بطولتين فى نفس العام وهما بطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للكبار 2021 وهو حدث غير مسبوق .

مصر أم الدنيا "وهتبقى أم الدنيا" و"الرياضة أمن قومي" كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي أفضل ما يصف الساحة الرياضية في مصر ، بعد احتضانها العديد من البطولات القارية والعالمية خلال عام 2019 ، وتحقيق العديد من الألقاب.ختام عام الانجازات وعودة مصر لاعتلاء منصات التتويج كان مسكا باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي كلًا من المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب و المتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني البارالمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.ووجه الرئيس بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.في أغسطس الماضي ، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث قام الرئيس بمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكل من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.ووجه الرئيس بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام 2021.وفي سياق متصل ، وحفاظا على الانجازات اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلًا عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي، بما يساهم في توفير فرص العمل.طالب الرئيس بالاستمرار في تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة، ومن ثم ضرورة استثمار ما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن، لاسيما من خلال وضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي، وذلك في إطار الأولوية المتقدمة التي يمثلها قطاع الشباب في سياسة الدولة وبرامجها كونهم عماد المستقبل وصمام أمان الوطن.