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فن

انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:16 م
هناء الشوربجى و دلال
هناء الشوربجى و دلال عبد العزيز
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نبيل العدوى
لم تستطع الفنانة هناء الشوربجى أن تتمالك دموعها فى عزاء زوجها الراحل حسن عفيفى مساء اليوم.

وكانت أدلت الفنانة هناء الشوربجي، زوجة الفنان الراحل حسن عفيفي، مصمم استعراضات فرقة رضا، بتصريحات مؤثرة عن زوجها، مؤكدة أنه كان من أطيب وأحن الشخصيات التي قابلتها في حياتها فقد كان مخلصًا لأقصى درجة وأبا حنونا.

حسن عفيفي، بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا، وقام بعدة أدوار في فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، ثم اتجه بعد ذلك للتمثيل في فيلم "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات.

كان الفنان حسن عفيفى توفى بعد صراع كبير من المرض استمر لمدة شهرين.

انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور
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