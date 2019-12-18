بعد تأكيد الرئيس على تفعيل قانون ذوي الإعاقة.. حقوقيون: لا يوجد اهتمام بذوي الإعاقة وتفعيل نسبة الـ5% أهم مطالبنا

محمد ذكي : تنفيذ القانون أهم مطالبنا

عمرو نصار : تطبيق الـ5% وتنفيذ القانون أهم مطالب ذوي الإعاقة من البرلمان





يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة غير مسبوق واتضح ذلك في منتدى شباب منذ انطلاقته عام 2017 ومع الاهتمام هناك مطالب كثير لذوي الإعاقة سواء من الحكومة أو البرلمان .





وفي هذا السياق قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة: إن هناك مطالب كثيرة لذوي الإعاقة لم تتحقق وعلى رأسها عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة الجديد رقم 10 لسنة 2018.





طالب عمرو نصار في تصريح لـ"صدى البلد" أن يكون هناك استجواب داخل البرلمان لمعرفة تأخر تنفيذ القانون كما طالب نصار بإدراج الزوجة المعاقة في أخذ المعاش أو الجمع بين معاشين لو إتاحة الفرصة لذلك.





وأكد نصار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام ملف ذوي الإعاقة ولكن هناك إهمال واضح من وزارة التضامن ومن البرلمان.





أما بالنسبة لتطبيق نسبة الـ5% أوضح نصار أن تطبيق النسبة التي نص عليها القانون لم تطبق حتى الآن؛ موضحا أن الوظيفة هو حلم لكل شخص من ذوي الإعاقة حتى يتمكن العيش بحياة كريمة.





بينما أكد محمد زكي حسن رئيس لجنة تحدي ذوي الإعاقة بالمجلس الدولي للعلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية أن أشخاص ذوي الإعاقة ينقصهم الكثير من المطالب لم تتحقق حتى الآن .





وأكد زكي في تصريح لـ"صدى البلد" أن أهم مطلب لذوي الإعاقة هو تنفيذ القانون موضحا أن هذا المطلب هو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم .





وفيما يخص تطبيق نسبة الـ 5% فعلى الرغم من إقرار دستور2014 بتحديد نسبة الـ 5 % من الوظائف والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة إلى ذوي الاحتياجات، ورغم موافقة البرلمان على قانون ذوي الإعاقة الذي ينظم هذه العملية إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن، الأمر الذي نتج عنه عدم وجود تطبيق فعلي على أرض الواقع لهذه النسبة حتى الآن.



