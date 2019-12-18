حسام البدري: الدوري لم يفرز أي وجه جديد للمنتخب.. ومصطفى محمد يحتاج للتطوير | فيديو

يرى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الدوري حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات منه، لم يفرز أي وجه جديد يستحق الانضمام للمنتخب.





وقال حسام البدري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " كانت هناك مشاكل كبيرة قبل معسكر المنتخب الأخير، أهمها تأجيل الدوري الذي أثر بشكل كبير على جاهزية اللاعبين".





وأردف حسام البدري: "رغم الظروف لم نخسر، مازال المشوار أمامنا طويلاً، وموقفنا جيد بالمجموعة، وأوعد الجميع أننا سوف نحقق الهدف الأول وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة".





وبسؤاله عن الثلاثي الكبار المرشح للانضمام للمنتخب الأولمبي؛ أكد حسام البدري، لأنه لم يتواصل مع شوقي غريب.





واستطرد حسام البدري، متحدثًا عن محمد صلاح، بقوله: "سعيد وفخور بما يقدمه، وبالتأكيد ما يقدمه مع فريقه الإنجليزي ينعكس عليه مع المنتخب".





وأشار حسام البدري: "أتابع الدوري بشكل جيد، وارد أن يكون عناصر جديدة بالمنتخب الفترة المقبلة، ولكن بكل صراحة حتى الآن وبعد انتهاء 8 جولات من المسابقة المحلية لم يلفت نظرنا أي لاعب لكي ينضم كوجه جديد للمنتخب بكل أسف".





وعن مصطفى محمد، أوضح حسام البدري: "بالطبع حل ولكن ليس بشكل نهائي، ما زال يحتاج للتطوير، ولا يمكن الاعتماد عليه فقط".



