بـ جاكيت قصير.. روان بن حسين تتألق بإطلالة أنيقة

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، صورًا جديدة، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت روان بن حسين فى الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت قصيرًا باللون الأسود والبرتقالى، نالت إعجاب متابعيها.





وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون، لا يحب الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".





يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.



