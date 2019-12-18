ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
دارين حداد
دارين حداد
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت دارين حداد، بإطلالة مثيرة، مرتدية كت، وظهرت فى الصورة وهي مسطحة على السرير، و نالت إعجاب الكثير من متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دارين حداد على ترك شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها ناصعة البياض ووضعت روج باللون الأحمر.

ونالت صورة دارين حداد، إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر، أحلى دارين، حبيبي". 

يذكر أن دارين حداد تألقت فى العديد من الأعمال الدرامية "زى الورد، فرتيجو، فرقة ناجى عطا الله"، كما حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى فيلم الفيل الأزرق.
دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح

بسبب الإساءة لـ الشعراوي.. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير | فيديو

بعد وفاة "طفلة أسيوط".. صدى البلد يكشف أبرز حالات تسمم ووفيات "الأندومي"

قلبك بحر مالح.. جوهرة تثير الجدل برقصة جديدة على تيك توك بعد إخلاء سبيلها.. شاهد

بـ 7 كلمات مؤثرة| تركي آل الشيخ يعلق على هزيمة الهلال السعودي من فلامنجو

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح