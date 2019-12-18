دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت دارين حداد، بإطلالة مثيرة، مرتدية كت، وظهرت فى الصورة وهي مسطحة على السرير، و نالت إعجاب الكثير من متابعيها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت دارين حداد على ترك شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها ناصعة البياض ووضعت روج باللون الأحمر.





ونالت صورة دارين حداد، إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر، أحلى دارين، حبيبي".



