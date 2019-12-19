حوادث وضحايا في يوم.. مصرع عاملي بناء سقطا من الطابق الـ 12 بعقار تحت الإنشاء في الإسكندرية.. موت سيدة صدمتها سيارة.. والعثور على جثة شاب مشنوقاً في الغردقة

بسبب "مكنة".. مقتل سائق وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالسيدة زينب

مصرع سيدة صدمتها سيارة في إحدى قرى بني سويف





لقي عاملان مصرعهما مُتأثرين بسقوطهما من أعلى سقالة بعقار تحت الإنشاء بمنطقة العصافرة قبلي شرقي الإسكندرية.





تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط شخصين من أعلى العقار رقم 10 شارع أم النور بمنطقة العصافرة قبلي بدائرة القسم.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث وتبين من الفحص أنه أثناء قيام كل من "سامح حميدة مستور" 27 عاما، و"محمود علي حسين" ٣٥ عاما، مقيمان دائرة القسم، بأعمال محارة بالطابق الـ 12 بواجهة العقار محل البلاغ أعلى سقالة إنقطع الحبل الخاص بها ما أدى لسقوطهما على الأرض ووفاتهما.





تم نقل جثتي المتوفيين لمشرحة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.





كما شهد حي السيدة زينب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الجيران بسبب خلافات على دراجة بخارية، حيث لقي سائق مصرعه وأصيب 2 آخران على إثر المشاجرة ، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى لقسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بحارة الطيبي دائرة القسم.





وبالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين سائق توك توك (متوفى إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر) وكان بصحبته 5 آخرون بينهم 3 سيدات، وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء وبين سائق توك توك آخر (مصاب بجرح قطعي بالرأس والزراع والكف الأيسر) وكان بصحبته 5 آخرون بينهم سيدتان وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء.





وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات سابقة حول الجيرة لقيام الطرف الأول بإسقاط الدراجة البخارية الخاصة بالطرف الثاني أرضًا وتطورت إلى مشاجرة .





واستعان خلالها كل منهم بذويه وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات ووفاة الأول ، فيما تمكن المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.









فيما عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر على جثة لشاب في العقد الثاني من عمره بمدينة الغردقة، توفي بإسفكسيا الشنق، وجرى نقل الجثة الى مستشفى الغردقة العام وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها.





وتلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا بالعثور على جثة لشاب مشنوقًا داخل شقته بشارع المدارس بالغردقة، حيث تبين أن الشاب يُدعى "موسى ح ع - 24 سنة - من محافظة الدقهلية"، حيث بدأت مباحث البحر الأحمر في تحرياتها لتحديد هل توجد شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار.





وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغدردقة العام، وتولّت النيابة التحقيق.









وفى سياق متصل لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة أمام قرية الدوالطة التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلها إلى المشرحة.





تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير أمام قرية الدوالطة بدائرة مركز بنى سويف مما أسفر عن مصرع ربة منزل والذى على الفور بنقل إلى مشرحة المستشفى وضبط مرتكب الحادث.



