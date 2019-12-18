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رياضة

كارتيرون يخضع بن شرقى وساسى وزيزو لتدريبات إضافية فى مران الزمالك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:58 م
بن شرقى
بن شرقى
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية خاصة للثلاثي أحمد سيد "زيزو" وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي عقب نهاية التدريبات الجماعية اليوم.

حيث تولى كارتيرون خضوع زيزو لتدريبات تأهيلية بنفسه ثم منح تعليمات للثنائي بن شرقي وساسي بالاستمرار بعد المران في تنفيذ بعض التدريبات الفنية الخاصة.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد عقد جلسة مع لاعبى الفريق الأول أمس بحضور مجلس الإدارة لبحث أسباب الخسارة من طلائع الجيش بشكل مخزي ومواجهتهم باتهامات الجماهير لهم بالتمرد وهو ما نفاه رئيس الزمالك مطالبا اللاعبين بضرورة الانتفاض لأنفسهم أولا ولإسعاد جماهير الزمالك التى كانت سببا فى الشهرة التى وصلوا لها.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13 محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب المسابقة.
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