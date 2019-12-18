أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدي بمديرية الطب البيطري

عقد مركز أورام طنطا ندوة تثقيفية للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له ، بمقر مدير الطب البيطري بالغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري، مدير المركز والدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز.



حاضر فيها الدكتور طارق صلاح، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والذى تحدث عن سرطان الثدى ، قائلا انه يوجد نوعين من الأورام فهناك الاورام الحميدة و هي أورام مغلفة بنسيج ليفي، وتكون غير قابلة للانتشار، ويسهل التخلص منها، ولا تعود مرة أخرى بعد إزالتها، والأورام الخبيثة وهي أورام تتكاثر فيها الخلايا غير الطبيعية بشكلٍ كبير، ودون توقّف وتسيطر على العضو المصاب، وقد تنتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم عن طريق كل من الجهازين الليمفاوي والدموي.



وعن تشخيص المرض وعلاجه أكد " صلاح" أن هناك عدة طرق للعلاج فهناك العلاج الجراحي ، والعلاج الإشعاعي ،والعلاج الكيميائي ،والعلاج المناعي ، والعلاج الهرموني ، وكلًا منها يتوقف على نوع الورم والحالة العامة للمريض ومدى استجابة الجسم لاى من تلك الانواع أنة يتكون بسبب تغير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي دون القدرة على السيطرة عليه، مما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايا على الانتشار.



من جانب اخر أكد علاء أبو عكر مسئول المركز الإعلامي بمركز الاورام ، ان المركز يستعد بكل طاقته لبدء العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن سرطان الثدى ، مطلع الشهر المقبل بمحافظة الغربية.



حضر الندوة، عدد كبير من العاملين وأشرف عليها أشرف الخولي مدير العلاقات العامة ، وزينب رشوان وضحي حافظ وامنية احمد مسئولي العلاقات العامة.