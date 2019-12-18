ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدي بمديرية الطب البيطري

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:36 م
ندوة عن التوعية
ندوة عن التوعية بسرطان الثدي
Advertisements
أحمد على
عقد مركز أورام طنطا ندوة تثقيفية للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له ، بمقر مدير الطب البيطري بالغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري، مدير المركز والدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز.

حاضر فيها الدكتور طارق صلاح، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والذى تحدث عن سرطان الثدى ، قائلا انه يوجد نوعين من الأورام فهناك الاورام الحميدة و هي أورام مغلفة بنسيج ليفي، وتكون غير قابلة للانتشار، ويسهل التخلص منها، ولا تعود مرة أخرى بعد إزالتها، والأورام الخبيثة وهي أورام تتكاثر فيها الخلايا غير الطبيعية بشكلٍ كبير، ودون توقّف وتسيطر على العضو المصاب، وقد تنتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم عن طريق كل من الجهازين الليمفاوي والدموي.

وعن تشخيص المرض وعلاجه أكد " صلاح" أن هناك عدة طرق للعلاج فهناك العلاج الجراحي ، والعلاج الإشعاعي ،والعلاج الكيميائي ،والعلاج المناعي ، والعلاج الهرموني ، وكلًا منها يتوقف على نوع الورم والحالة العامة للمريض ومدى استجابة الجسم لاى من تلك الانواع أنة يتكون بسبب تغير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي دون القدرة على السيطرة عليه، مما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايا على الانتشار.

من جانب اخر أكد علاء أبو عكر مسئول المركز الإعلامي بمركز الاورام ، ان المركز يستعد بكل طاقته لبدء العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن سرطان الثدى ، مطلع الشهر المقبل بمحافظة الغربية.

حضر الندوة، عدد كبير من العاملين وأشرف عليها أشرف الخولي مدير العلاقات العامة ، وزينب رشوان وضحي حافظ وامنية احمد مسئولي العلاقات العامة.
أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدي بمديرية الطب البيطري
أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدي بمديرية الطب البيطري
أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدي بمديرية الطب البيطري
أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدي بمديرية الطب البيطري
أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بسرطان الثدي بمديرية الطب البيطري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري أورام: الكشف على 2 مليون سيدة ضمن مبادرة سرطان الثدي..فيديو

تجهيز 41 وحدة صحية للفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي في أسوان

سيدات أسوان يواصلن إقبالهن على حملة الكشف المبكر لسرطان الثدى.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد رمضان يرقص في الشارع

مرفوض.. البرلمان الأوروبي يوجه صفعة لاتفاق السراج وأردوغان

مهام خاصة لـ بن شرقى وساسى فى لقاء الزمالك وسموحة.. تفاصيل

ماذا يفعل المسلم إذا عجز عن الوفاء بالنذر.. دار الافتاء تجيب

موعد مباراة ليفربول ومونتيري والقنوات الناقلة

حكم قراءة الفنجان.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاى بعد الأكل مباشرةً؟

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور