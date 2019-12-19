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بين الناس

مواطنة تناشد مساعدتها في جلسات العلاج وتوفير مصدر رزق

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة رضا حسنى جنيدي، وتبلغ من العمر ٤٢ عاما، وتسكن بعزبة مدكور أبو النمرس الجيزة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها لتوفير مصدر دخل شهرى لها للإنفاق على علاجها وتربية أولادها.

وتقول فى رسالتها: أعانى من المرض الخبيث وعلاجى، فقمت بعمل قرار على نفقة الدولة لتكلفة العلاج الكثيرة والمكلفة، وعلى مدى سنوات عملت جلسات كيماوى ويود مشع، بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل كل ستة أشهر تكلفتها ١٦٠٠ جنيه، وعلاج ٥٠٠ جنيه شهريا، وعلى نفقتى الخاصة، وتم استئصال الغدة الدرقية والجار درقية لوجود سرطان بهما، والعلاج بالجلسات واليود المشع مستمر، بالإضافة إلى مصاريف أولادى الدراسية، وأناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى في جلسات العلاج، وتوفير معاش شهرى لأعباء المعيشة وصعوبة الحياة.

للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٠٨٥١٨٦٤

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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