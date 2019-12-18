ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ الرقص .. شريف مدكور يتحدى مرضه

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:34 م
شريف مدكور يتحدى
شريف مدكور يتحدى مرضه بالرقص
Advertisements
سارة يسن
رغم أزمة مرضه الأخيرة ، ظهر الإعلامي شريف مدكور يرقص خلال ستوري جديد عبر صفحته الخاصة على انستجرام، وذلك مع مجموعة من الإعلاميين في احتفالية لراديو NRP .

وقبل أيام ظهر الإعلامي شريف مدكور، في فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" ليطمئن متابعيه بعد غيابه فترة طويلة عن السوشيال ميديا.


وبدأ حديثه قائلًا: "أنا بقالي كتير مش بطلع لايف وبفتح لاقيت رسايل كتير من مرضى الكانسر واللي بياخدوا علاج وبيطمنوا عليا".

وكشف شريف مدكور عن سبب غيابه قائلًا: "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل واعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرض الفنانين بين الحقيقة والدعاية.. رامي جمال يصاب بالبهاق وشكوك حول مرض ريهام سعيد

أمراض النجوم حقيقية أم دعائية.. إصابة رامي جمال بالبهاق.. وشكوك حول حقيقة مرض ميريام فارس وريهام سعيد

بعد سرطان القولون.. شريف مدكور يعلن إصابته بـ فيروس في الدم.. شاهد

أخبار الفن| إصابة شريف مدكور بفيروس في الدم .. الحالة الصحية لـ أحمد فهمي

بعد إصابة شريف مدكور بـ فيروس فى الدم | أطعمة تقوي مناعة مرضى السرطان

قصة مرض شريف مدكور من سرطان القولون إلى فيروس في الدم

ترشيحاتنا

لا يفوتك تناولها .. أكثر 6 فواكه مفيدة لصحة الإنسان

شاهد.. محمد رمضان يرقص في الشارع

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عاما

مهام خاصة لـ بن شرقى وساسى فى لقاء الزمالك وسموحة.. تفاصيل

بعد فيديوهاتها الفاضحة | الممثلة السورية تنشر صورة أخرى جريئة

ما حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل الخفين؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوقي غريب يكشف تكليف الرئيس السيسي إلى المنتخب الأوليمبي.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاى بعد الأكل مباشرةً؟

مركب محمد السادس لكرة القدم.. تحفة رياضية تصل بشباب المغرب إلى العالمية.. صور