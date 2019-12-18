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رياضة

كأس الرابطة.. مانشستر سيتي يلحق بأستون فيلا في نصف النهائي بعد الفوز على أوكسفورد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:44 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
تأهل فريق مانشستر سيتي للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباوا" ، وذلك بعد فوزه على نادي أوكسفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.

افتتح البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل للسيتيزينز في الدقيقة 22 ، قبل أن يتعادل تايلور لأوكسفورد في الدقيقة 46 ، لكن رحيم ستيرلنج أعاد التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 50 ، قبل أن يعود مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 70، ليتأهل فريقه للدور نصف النهائي رفقة ليستر سيتي.

وفي نفس الدور، خيم التعادل بهدفين لكل فريق على مباراة إيفرتون وليستر سيتي ، ليتوجه الفريقان للأشواط الإضافية.

يذكر أن نادي أستون فيلا كان أول الصاعدين لدور نصف النهائي، حين اكتسح أمس نادي ليفربول بخماسية نظيفة ، في مباراة خاضها الريدز بفريق الشباب ، لانشغال الفريق الأول ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.
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