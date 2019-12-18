كأس الرابطة.. مانشستر يونايتد يقصي كولشيستر ويتأهل لنصف النهائي

تأهل نادي مانشستر يونايتد لدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس الكاراباوا"، وذلك بعد فوزه على كولشيستر بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.



افتتح المتألق ماركوس راشفورد التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 51 ، ليضيف بعدها جاكسون مدافع نادي كولشيستر الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، قبل أن يختتم أنطوني مارسيال أهداف فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 61 ، ليتأكد تأهل الشياطين الحمر لدور نصف النهائي.



وكان مانشستر سيتي تأهل سلفًا اليوم لدور نصف النهائي ، وذلك بعد فوزه على نادي أوكسفورد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد أستون فيلا لنفس الدور بعد اكتساحه لليفربول بخماسية نظيفة.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد انتهاء 17 جولة.