ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس الرابطة.. مانشستر يونايتد يقصي كولشيستر ويتأهل لنصف النهائي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:56 م
راشفورد
راشفورد
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل نادي مانشستر يونايتد لدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس الكاراباوا"، وذلك بعد فوزه على كولشيستر بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

افتتح المتألق ماركوس راشفورد التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 51 ، ليضيف بعدها جاكسون مدافع نادي كولشيستر الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، قبل أن يختتم أنطوني مارسيال أهداف فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 61 ، ليتأكد تأهل الشياطين الحمر لدور نصف النهائي.

وكان مانشستر سيتي تأهل سلفًا اليوم لدور نصف النهائي ، وذلك بعد فوزه على نادي أوكسفورد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد أستون فيلا لنفس الدور بعد اكتساحه لليفربول بخماسية نظيفة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد انتهاء 17 جولة.
Advertisements

ترشيحاتنا

الامن يمنع كلوب من تناول الإفطار بفندق إقامة ليفربول بـ قطر لهذا السبب

طعنة جديدة للقضية الفلسطينية.. دولة أوروبية تدعو لنقل سفارتها إلى القدس

صحيفة كويتية تكشف عن تطورات المصالحة بين السعودية وقطر

موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامينجو البرازيلي

أحمد موسى يكشف لأول مرة مصدر تمويل منتدى شباب العالم | فيديو

على طريقة رانيا يوسف | بيونسيه بدون بطانة في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور