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اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع في تداولات ما قبل عطلة عيد الميلاد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
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رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس في جلسة تداول هادئة قبيل عطلة عيد الميلاد بجانب عدد من إعلانات الشركات.

وبحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة حيث قادت قطاعات الإعلام والرعاية الصحية والمرافق المكاسب.

وتتجه جميع الأنظار إلى قرار السياسة النقدية المتوقع لبنك إنجلترا المركزي المقرر إعلانه بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش في أحد آخر اجتماعات البنوك المركزية الكبيرة قبل نهاية العام.

وبينما من المتوقع أن يبقي صانعو السياسات في بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، من المنتظر أن يرفع بنك السويد المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليكون أول بنك أوروبي يرفع تكاليف الإقراض من نطاق أدنى من الصفر.


وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساءلة الرئيس دونالد ترامب حيث من المتوقع على نطاق واسع عدم تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على عزل ترامب.

وزاد سهم كلارينت السويسرية للكيماويات المتخصصة 2.9 بالمئة بعدما ذكرت أنها تبيع وحدة تابعة إلى بولي وان كورب ومقرها الولايات المتحدة مقابل 1.6 مليار دولار.

وارتفع سهما شركتي صناعة الرقائق الأوروبية إنفنيون تكنولوجيز وإس.تي ميكروإلكترونيكس بنحو 0.3 بالمئة لكل منهما بعدما ذكرت ميكرون تكنولوجي الأمريكية المنافسة أنها تتوقع تعافيا في 2020.
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