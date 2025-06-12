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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عشان ماتتعبش .. 9 أطعمة تخفض حرارة الجسم في الصيف

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الأطعمة التى تعمل على خفض حرارة الجسم فى فصل الصيف للتخفيف من حدة الموجات الحارة.


 إليكَ 9 أطعمة تساعد على خفض درجة حرارة الجسم والحفاظ على رطوبة جسمكَ خلال أيام الصيف الحارة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ هيلث شوتس ” 


آيس المانجو


 المانجو فاكهةٌ شهيةٌ تُستمتع بها خلال فصل الصيف و يُمكن تناولها مباشرةً أو مخفوقةً، إلا أن الاستمتاع بمصاصةٍ من أفضل الطرق لترطيب الجسم وتُحضّر مصاصات المانجو المنزلية من هريس المانجو الطازج، وقليلٍ من العسل، والماء أو حليب جوز الهند، الذي يُوفّر فيتاميني أ و سي.

تُساعد هذه المصاصات على تعزيز المناعة، والحفاظ على صحة البشرة، وتُمثّل بديلاً أفضل للآيس كريم المحلّى الجاهز.


بودنج بذور الشيا
 

بذور الشيا صغيرة الحجم، لكنها غنية بالعناصر الغذائية وعند نقعها في الحليب أو الماء، تمتص السائل وتتحول إلى مادة هلامية حيث أن بذور الشيا غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة ويساعد على الهضم، ويشعرك بالشبع لفترة أطول، والأهم من ذلك، أنه يرطب الجسم وإنه مثالي لوجبة فطور أو كحلوى خفيفة خلال أيام الصيف الحارة.


النعناع


النعناع تأثيرٌ مُبرِّدٌ طبيعيٌّ للجسم سواءٌ أُضيفَ إلى المشروبات أو الصلصات أو السلطات، يُمكن للنعناع أو أوراق النعناع العادية أن تُنعشكَ فورًا كما يُساعد النعناع على الهضم ويُخفِّف الصداع الناتج عن الحرّ و يُمكن لشاي النعناع البسيط أو الماء المُنكَّه بالنعناع أن يُحدِث فرقًا كبيرًا في خفض درجة حرارة جسمكَ خلال الصيف.


بطيخ

يتكون البطيخ من أكثر من 90% ماء، مما يجعله من أفضل الفواكه الصيفية فهو يحافظ على ترطيب الجسم، ويُبرده، ويُشبع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون إضافة سكر كما أنه غني بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يدعم صحة القلب ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. 

البطيخ


الحمضيات


تتميز الحمضيات، مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض، بطعمها العصير واللاذع والمنعش، فهي غنية بفيتامين سي، الذي يعزز المناعة ويحافظ على نضارة البشرة كما تساعد الحمضيات على ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم إلى جانب تناول الحمضيات بمفردها، يمكنك أيضًا الاستمتاع بكوب من ماء الليمون أو عصير البرتقال الطازج لتهدئة جسمك. 
 

الزبادي


الزبادي غذاء غني بالبروبيوتيك، يُساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي كما أنه مُبرِّد طبيعي للجسم.

 يُمكنك تناوله سادةً، أو مزجه مع الفواكه، أو تحويله إلى عصائر  حيث يُساعد الزبادي على خفض حرارة الجسم، ويُوفر الكالسيوم والبروتين، مما يجعله من الأطعمة الصحية والمُنعشة في الصيف.

الزبادي


خيار

يشتهر الخيار بغناه بالماء و يساعد تناوله على ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش كما أنه منخفض السعرات الحرارية ومفيد للبشرة.

 يمكنكِ تناول الخيار نيئًا، أو إضافته إلى السلطات، أو مزجه مع العصائر كما أنه يساعد على تقليل التورم والانتفاخ الناتج عن الحرارة. 
 


اللبن الرائب

 

اللبن الرائب مشروب تقليدي يُصنع من الزبادي ومفيد للهضم ولكنه يخفف من  من حرارة الجسم خاصة فى فصل الصيف أو عند تناول الطعام الحمضي.

 أضف رشة ملح، ومسحوق الكمون المحمص، وأعشابًا طازجة مثل الكزبرة أو النعناع لللحصول على نكهة جيدة والفوائد الصحية. 


ماء جوز الهند

ماء جوز الهند من أفضل المشروبات الطبيعية لفصل الصيف فهو غني بالإلكتروليتات التي تساعد على الوقاية من الجفاف كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويساعد على تبريد الجسم

 ويصنع من ماء جوز الهند مشروب السوبيا الشهير ويمنح الجسم فوائد عديدة ، حيث يدعم صحة الكلى ويقلل الاكتئاب و يُعد شرب ماء جوز الهند المثلج من أبسط الطرق للحفاظ على الانتعاش خلال الأيام الحارة.

حرارة الجسم خفض حرارة الجسم خفض درجة حرارة الجسم أيام الصيف أيام الصيف الحارة

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