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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: افتتاح 24 عيادة أسنان جديدة داخل وحدات صحية وعدد من وحدات العلاج الطبيعي بالمحافظات

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

اعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد   عيادات  الأسنان بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية ابريل 2025 .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في مجال العلاج الطبيعي، تم افتتاح وحدة جديدة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة بني سويف، ووحدة طب الأسرة أحمد عرابي بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتابع "عبدالغفار"،  أنه تم الموافقة على إعتماد مستشفيات وزارة الصحة والسكان لتسجيل إجراء اختبار مزاولة المهنة لأطباء العلاج الطبيعي، وذلك من قبل المجلس الصحي المصري، وهو ما يعزز من جودة وكفاءة الممارسين الصحيين، كما تم عقد بروتوكولات تدريب لطلبة الامتياز في العلاج الطبيعي مع 19 جامعة خاصة، بما يسهم في ربط التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي الميداني.

افتتاح 24 عيادة أسنان جديدة داخل وحدات صحية 

ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، الى افتتاح 24 عيادة أسنان جديدة داخل وحدات صحية تم إعادة تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتا الى استحداث 8 وحدات صحية متخصصة في طب الأسنان في مناطق مختلفة.

وأضاف "بيتر" أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون لتدريب طلبة امتياز الأسنان مع الجامعات الحكومية والخاصة، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتطوير منظومة الرعاية الصحية على جميع المستويات، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرات مقدمي الخدمة الصحية من خلال التدريب والتطوير المستمر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وزارة الصحة والسكان حسين جودة الرعاية الصحية الصحة الأسنان العلاج الطبيعي

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