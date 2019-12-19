مؤلف رحيل زهرة: المسلسل يقدم أساطير الجنوب والعادات والتقاليد.. فيديو

قال شاذلي فرح مؤلف مسلسل رحيل زهرة، إن المسلسل يتعرض إلى خصائص بيئة جنوبية بعاداته وتقاليده في الصعيد، ويغلفها جو اسطوري.



وأضاف شاذلي فرح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لم يتم تقديم أساطير الجنوب في الدراما والسينما والمسرح مسبقا".



وتابع شاذلي فرح:" المخرج حسنى صالح هو زعيم الدراما الصعيدية في السنوات الماضية ويهتم بتفاصيل كثيرة، وكان يهتم بطريقة ربط العمة الصعيدية".



ومن جانبها قالت الفنانة حنان مطاوع، :" شخصية رحيل لم أشاهدها مسبقا إلا في العالم الدرامي الأجنبي وهي شخصية امرأة فارس".



وأضافت حنان مطاوع:" فور قراءتي للسيناريو كنت مرعوبة لأنها الشخصية بها ركوب الخيل والتسلق وتأدية مجموعة من المشاهد الخطرة".



وتابعت:" دوري في مسلسل رحسيل زهرة جديد على المستوى النفسي والبدني وهي شخصية أنثوية ولكنها رجل صعيدي".