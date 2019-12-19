AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤلف رحيل زهرة: المسلسل يقدم أساطير الجنوب والعادات والتقاليد.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:15 م
شاذلي فرح مؤلف مسلسل
شاذلي فرح مؤلف مسلسل رحيل زهرة
Advertisements
هاني حسين
قال شاذلي فرح مؤلف مسلسل رحيل زهرة، إن المسلسل يتعرض إلى خصائص بيئة جنوبية بعاداته وتقاليده في الصعيد، ويغلفها جو اسطوري.

وأضاف شاذلي فرح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لم يتم تقديم أساطير الجنوب في الدراما والسينما والمسرح مسبقا".

وتابع شاذلي فرح:" المخرج حسنى صالح هو زعيم الدراما الصعيدية في السنوات الماضية ويهتم بتفاصيل كثيرة، وكان يهتم بطريقة ربط العمة الصعيدية".

ومن جانبها قالت الفنانة حنان مطاوع، :" شخصية رحيل لم أشاهدها مسبقا إلا في العالم الدرامي الأجنبي وهي شخصية امرأة فارس".

وأضافت حنان مطاوع:" فور قراءتي للسيناريو كنت مرعوبة لأنها الشخصية بها ركوب الخيل والتسلق وتأدية مجموعة من المشاهد الخطرة".

وتابعت:" دوري في مسلسل رحسيل زهرة جديد على المستوى النفسي والبدني وهي شخصية أنثوية ولكنها رجل صعيدي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع لـ صدى البلد: تجسيدي لمريضة الكانسر أرهقني بسبب وفاة والدي به.. فيديو

بعد تحكيمها في سينما الأفلام القصيرة .. حنان مطاوع: تجربة مهمة وممتعة

شيك وحشمة.. حنان مطاوع تشعل الانستجرام بفستان سيمون

بركب خيل.. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في مسلسل رحيل زهرة.. فيديو

ترشيحاتنا

لحظات مؤثرة للقاء أم وابنها للمرة الأولى بعد فراق 30 عامًا.. شاهد

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة كبيرة بموسم الرياض.. فيديو

مش للرمي.. 4 استخدامات غير متوقعة لبقايا البن في فنجان القهوة

الأهلي يفك شفرة مرمى الاسماعيلي بهدف وليد سليمان | فيديو

الأهلي يقترب من خطف "دبابة زيمبابوي" هداف الدوري الجنوب أفريقي

زيادة القدرة الجنسية أبرزها.. 4 فوائد صحية مذهلة لـ كبدة الدجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسني.. شاهد

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟

تصرف مؤثر من مسافر على متن طائرة لتحقيق حلم سيدة مسنة.. شاهد ما فعل