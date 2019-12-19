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توك شو

بركب خيل.. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في مسلسل رحيل زهرة.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:54 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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هاني حسين
قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تشارك في مسلسل "رحيل زهرة"، والمسلسل به أجواء أسطورية في جنوب الصعيد.

وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنها تقوم بتأدية شخصية رحيل في المسلسل وهي شخصية صعيدية جديدة عليها.

وتابعت حنان مطاوع: "شخصية رحيل لم أشاهدها مسبقا إلا في العالم الدرامي الأجنبي وهي شخصية امرأة فارس".

وأكملت حنان مطاوع: "فور قراءتي للسيناريو كنت مرعوبة لأنها الشخصية بها ركوب الخيل والتسلق وتأدية مجموعة من المشاهد الخطرة".

وأردفت حنان مطاوع: "دوري في مسلسل رحيل زهرة جديد على المستوى النفسي والبدني وهي شخصية أنثوية ولكنها رجل صعيدي".
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