ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
Advertisements
رشا عوني
نشرت الفنانة حنان مطاوع صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها الفوز بجائزة نجم العرب كأفضل ممثلة في دراما 2019.

وتألقت حنان مطاوع خلال ها الحفل بإطلالة محتشمة وأنيقة جمعت بين اللونين الأحمر والنبيتي .

وخلال الفترة الماضية أصبحت حنان مطاوع حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورتها من غرفة العمليات بعد ولادتها طفلتها الأولى .

وتختار حنان مطاوع إطلالات أنيقة غير متكلف سواء في الفساتين أو الاتصالات الكاجوال، فهي تميل البساطة والألوان والالوان الهادئة وكذلك تفضل اللون الاسود .

وشاركت حنان مطاوع في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وتألقت بفساتين أنيقة ومميزة خطفت بها الأضواء على السجادة الحمراء خاصة فستانها الروز اللامع في ليلة ختام مهرجان القاهرة .
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجمل إطلالات كندة علوش بعد الأمومة.. صور

اوكسيديه لامع ومكياج صاخب.. روجينا تتألق فى إطلالة محتشمة.. شاهد

اطلالة بسيطة لـ نجمة الجماهير نادية الجندي في أحدث ظهور

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

حدث ليلا .. شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.. وتركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة

لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

فيفا يعلق على هدف محمد صلاح في شباك بورنموث

دعاء استفتاح الصلاة| فوائده عظيمة للمصلي .. تعرف على أفضل صيغه له

في مباراته الـ 100.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورنموث

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

الخطيب يبحث إنهاء 3 أزمات في فريق الكرة بـ الأهلي قبل رحلته العلاجية

واثق الخطوة.. ليفربول بحتفل بالملك المصري بعد مباراة بورنموث فى الدوري الانجليزي

AdvertisementS

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد | شاهد

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

هاني الناظر يكشف خرافات حول الميكرويف ومرقة الدجاج وعلاقتهم بالسرطان.. فيديو

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

بعد عودته للتهديف | ساديو مانى يشارك احتفال صلاح بهدفه مع الجمهور | شاهد

الخطيب يبحث إنهاء 3 أزمات في فريق الكرة بـ الأهلي قبل رحلته العلاجية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس

رضا عبد العال يكشف سرا جديدا بشأن عدم ضم نادي الزمالك لـ مجدي قفشة

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوانب الإيجابية للفوضى.. مايا دياب تتألق بالأسود في الرياض

بـ جاكيت أسود.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة على إنستجرام

بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع