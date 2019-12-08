بعد اختيارها أفضل ممثلة في دراما 2019.. 20 إطلالة أنيقة لـ حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها الفوز بجائزة نجم العرب كأفضل ممثلة في دراما 2019.



وتألقت حنان مطاوع خلال ها الحفل بإطلالة محتشمة وأنيقة جمعت بين اللونين الأحمر والنبيتي .



وخلال الفترة الماضية أصبحت حنان مطاوع حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورتها من غرفة العمليات بعد ولادتها طفلتها الأولى .



وتختار حنان مطاوع إطلالات أنيقة غير متكلف سواء في الفساتين أو الاتصالات الكاجوال، فهي تميل البساطة والألوان والالوان الهادئة وكذلك تفضل اللون الاسود .



وشاركت حنان مطاوع في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وتألقت بفساتين أنيقة ومميزة خطفت بها الأضواء على السجادة الحمراء خاصة فستانها الروز اللامع في ليلة ختام مهرجان القاهرة .