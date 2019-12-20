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رياضة

الرحيل فورا... البدري يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع جهازه المعاون

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
حسام البدري
حسام البدري
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ياسمين تيسير
كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين أي من أعضاء جهازه المعاون خلال الفترة الحالية.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن الجهاز الفني للمنتخب يعمل على قلب رجل واحد مشددا أنه في حال وجود اي أزمة بينه وبين أي فرد بجهازه المعاون فسيتم الاستغناء عنه فورا.

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وأضاف أنه وارد حدوث خلاف بينه وبين أي شخص نتيجة لاختلاف الخبرات ولكن الأمر لا يصل لـحد الأزمة.

وتابع حسام البدري أنه طالب بوجود بند داخل عقده يتيح له فرصة الاستغناء عن اي فرد تسبب في وجود أزمة داخل المنتخب.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب بخلاف البدري، كلا من طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض مدربون مساعدون، وأيمن طارق مدربا لحراس المرمى، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب.
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