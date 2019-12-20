سب وقذف.. أزمة لـ سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة السويس

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تفاصيل أزمة فريق سيراميكا كليوباترا خلال مباراة الفريق أمام السويس والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وأكد إيهاب الكومي عبر قناة " صدى البلد " أنه خلال مباراة الفريقين قرر حكم المباراة طرد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا مشددا أنه في هذه الحالة من حق هيثم متابعة المباراة من المدرجات بأي مكان.



وأضاف أن هيثم شعبان التزم بالقرار وجلس على مقعد في المدرجات لـ يأتي عز الدين أحمد رئيس منطقة السويس لكرة القدم مطالبا مراقب المسابقات بتغير مكان تواجد مدرب الفريق.



وتابع إيهاب الكومي أن مسئول لجنة المسابقات رفض الموافقة على طلب عز الدين أحمد مما أثار غضب الأخير الذي تطاول على الفريق والجهاز الفني بالسب والهجوم مضيفا أن مراقب المباراة تلقى اتصالا هاتفيا من مسئولي اتحاد الكرة الذين طالبوه بضرورة تغيير مكان تواجد هيثم شعبان بالمدرجات خلف دكة بدلاء الفريق .



وأضاف أن سيراميكا كليوباترا تقدم بشكوى رسمية ضد عز الدين أحمد لـ الاتحاد المصري وشركة استادات أيضا تقدمت بمذكرة رسمية ضده.