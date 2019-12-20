روما في ضيافة فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي

يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على نظيره فيورنتينا، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإيطالي.





ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين تواجده بين الأربع الكبار، والاقتراب خطوة من لاتسيو صاحب المركز الثالث.





على الجانب الآخر يطمح فيورنتيا في خطف الثلاث نقاط على أرضه ووسط جماهيره، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم.





ويحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 14 بـ 17 نقطة.



