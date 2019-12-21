بحضور وزير البترول.. صناعة البرلمان تناقش أزمة العبوات الزجاجية.. غدا

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المهندس فرج عامر، مناقشات موسعة حول إهدار المال وغياب السياسات الصحيحة، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل، والنادي الرياضي للشركة.



كما تناقش اللجنة، أزمة انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر في السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق واتساعها في مصر، بجانب انتشار مستحضرات التجميل المغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع (بير السلم)، وأيضًا انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الانترنت.



وتعقد اللجنة يوم الأحد المقبل، جلسة استماع بشأن ما تعانيه صناعة العبوات الزجاجية من ارتفاع سعر الغاز كمدخل إنتاجي مهم وأساسي لتلك الصناعة مقارنة بسعره في الدول المنافسة مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل من قدرتنا التنافسية ومن نمو الصادرات وإجراء التوسعات المطلوبة في تلك الصناعة ذات الصفة التصديرية والتي تستوعب الكثير من العمالة وذلك بحضور المهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.