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محافظات

حملات مكبرة لمصادرة التكاتك المخالفة بالشرقية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:14 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير واتخاذ مايلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط لشوارع مدن المحافظة.

جاء ذلك بعد إجراء محافظ الشرقية بجولة تفقدية اليوم بشوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على الحالة العامة للنظافة ، ومتابعة الحركة المرورية تلاحظ له انتشار عشوائي لمركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق وعدم التزام أصحابها باشتراطات الترخيص وخط السير المحدد لها مما تسبب في اعتراض طريق المارة وتعطيل حركة المرور ، ليصدر المحافظ أوامره لرجال المرور بمصادرة المركبات المخالفة وشن حملات مفاجئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمواقف لضبط مركبات التوك توك المخالفة لإعادة الانضباط للشارع .

وعلى الفور نفذ رجال الإدارة العامة للمرور تعليمات المحافظ حيث قامت وحدة مرور المدينة بالزقازيق بضبط 5 تكاتك مخالفة تم التحفظ عليهم وإيداعها بالإدارة العامة لمرور الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتستمر الحملة بمدينة الزقازيق بالتوازي مع المراكز الأخرى لحين الوصول للانضباط المروري بشوارع المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ‏بعدم التهاون مع المخالفين من أصحاب الـ"توك توك" لخطوط السير، وتطبيق قرار مصادرة الـ"توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على سائقه في حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور واتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية حيال المخالفين.
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