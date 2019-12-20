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فيديو جراف

فيديوجراف| أبرز المشاهير الراحلين في 2019

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:28 م
فيديوجراف
ودعت مصر خلال عام 2019 عددا من الفنانين الذين أثروا في وجدان وعقل المجتمع المصري.

وتأثر الشباب والشيوخ بهم خلال مسيرتهم الفنية والأدبية والإعلامية العامرة بالأحداث والمواقف الإنسانية.

وأفجع الموت الملايين من معجبي المشاهير المصريين سواء الشباب منهم أو قدامى الفنانين. 

واختلفت أسباب وفاة المشاهير في العام 2019، ما بين الأمراض الخطيرة أو الوفاة الطبيعية. 

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو جراف التالى.
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