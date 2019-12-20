فيديوجراف| أبرز المشاهير الراحلين في 2019

ودعت مصر خلال عام 2019 عددا من الفنانين الذين أثروا في وجدان وعقل المجتمع المصري.
وتأثر الشباب والشيوخ بهم خلال مسيرتهم الفنية والأدبية والإعلامية العامرة بالأحداث والمواقف الإنسانية.
وتأثر الشباب والشيوخ بهم خلال مسيرتهم الفنية والأدبية والإعلامية العامرة بالأحداث والمواقف الإنسانية.
اقرأ أيضًا:
وأفجع الموت الملايين من معجبي المشاهير المصريين سواء الشباب منهم أو قدامى الفنانين.
واختلفت أسباب وفاة المشاهير في العام 2019، ما بين الأمراض الخطيرة أو الوفاة الطبيعية.
ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو جراف التالى.