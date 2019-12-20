فيديوجراف| أبرز المشاهير الراحلين في 2019





وأفجع الموت الملايين من معجبي المشاهير المصريين سواء الشباب منهم أو قدامى الفنانين.





ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو جراف التالى. واختلفت أسباب وفاة المشاهير في العام 2019، ما بين الأمراض الخطيرة أو الوفاة الطبيعية.

ودعت مصر خلال عام 2019 عددا من الفنانين الذين أثروا في وجدان وعقل المجتمع المصري.وتأثر الشباب والشيوخ بهم خلال مسيرتهم الفنية والأدبية والإعلامية العامرة بالأحداث والمواقف الإنسانية.