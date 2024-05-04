إلهام شاهين : هولع شمعة فى الكنيسة احتفالا بعيد القيامة

هنأت الفنانة إلهام شاهين أقباط مصر احتفالًا بعيد القيامة المجيد، موضحة أنها حضرت القداس بالكنيسة الإنجيلية صباح اليوم.

وقالت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»،: «كل سنه ومصر دائمًا بخير.. وفي محبة وسلام وخير وتسامح وإنسانية».

وتابعت إلهام شاهين ، قائلة:ولعت شمعة في الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة وكان بها الكثير من الوزراء والسفراء الأجانب وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وكان يوم جميل، وكان هناك حالة من البهجة الشديد وولعت شمعة لمصر أن ربنا يحمينا من كل شر ويفرجها علينا وربنا يشفى كل مريض، وكل من يعاني من أي أزمة أو في مشكلة يخففها الله عليه.

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة ماجدة الرومي والإعلامية لميس الحديدي، بعد حفل قصر عابدين مؤخرا.

علقت إلهام شاهين، على الصور قائلة: «يوم جميل مع الصديقه الغاليه جدا على قلبى .. والتى أعتز جدا بصداقتنا .. نجمة الغناء بالوطن العربى .. الفنانه ماجده الرومى .. نورتى بلدك الثانى مصر .. و قضينا معك أجمل الأوقات بالحفل الرائع بقصر عابدين .. تحياتى و حبى و إحترامى لشخصك و لفنك الراقى البديع .. سعدنا بصحبتك أنا و أختى إيناس و الإعلاميه الكبيرة لميس الحديدى .. و نتمنى وجودك دايما معانا فى بلدك مصر».