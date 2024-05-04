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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة للذكرى.. الأهلي يحتفي بـ معلول بعد ارتداء شارة القيادة

علي معلول
علي معلول

احتفى النادي الأهلي، بالدولي التونسي علي معلول نجم الفريق بعد ارتداء الأخير شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في لقاء الجونة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك صور لمعلول وهو يرتدي شارة الكابتن وعلّقت عليها "لحظة للذكرى لعلي معلول".

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وارتدى علي معلول، شارة القيادة لأول مرة في تاريخه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

واحتفلت جماهير الأهلي بنجمها المفضل في ستاد القاهرة خلال مباراة الفريق أمام الجونة بعد ارتداء شارة القيادة عقب خروج كريم نيدفيد في الدقيقة 60.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_١٠١٧١٢

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